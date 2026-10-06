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Palermo, ragazzo pestato a sangue da 4 uomini alla stazione centrale, è grave al Policlinico

di Redazione Web
lettura in 2 minuti
Sale sul tetto del Policlinico e si toglie la vita, muore 23enne

È ricoverato al Policlinico con condizioni cliniche gravi il 22enne originario di Noto picchiato da quattro uomini in piazza Giulio Cesare. Il giovane è stato lasciato a terra privo di sensi ed è arrivato in ospedale in codice rosso.

L’aggressione si è consumata nella villetta che si trova di fronte alla stazione, dove il ragazzo si era fermato in compagnia di una donna. Il gruppo lo ha raggiunto e lo ha colpito con calci e pugni, anche al capo, fino a farlo crollare al suolo senza conoscenza.

La richiesta d’aiuto e la fuga dei quattro

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno chiesto aiuto agli agenti di un’auto della polizia municipale in transito in via Roma. Alla vista della divisa, gli aggressori si sono dati alla fuga.

Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha prestato soccorso al ferito. Le sue condizioni sono apparse serie fin da subito: l’ingresso al pronto soccorso è avvenuto in codice rosso, la classificazione riservata ai casi di massima urgenza.

Le indagini dei carabinieri

Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri, impegnati a ricostruire quanto accaduto. Dalle prime informazioni, alla base del pestaggio vi sarebbe una lite nata in ambito familiare, ma le ragioni precise non sono ancora state definite.

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