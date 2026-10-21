News

INMEDIALEX: cinque nuove sedi operative per la mediazione civile in Italia

di Redazione
lettura in 3 minuti

INMEDIALEX, organismo di mediazione civile e commerciale, prosegue il proprio percorso di crescita annunciando l’apertura di cinque nuove sedi operative a Palermo (PA), Caserta (CE), Battipaglia (SA), Corigliano-Rossano (CS) e Concorezzo (MB).

Un importante traguardo che conferma la volontà di consolidare una presenza sempre più capillare sul territorio nazionale, attraverso una rete di sedi in grado di offrire ad avvocati e professionisti servizi di mediazione qualificati, efficienti e rispondenti alle esigenze della loro attività quotidiana.

Le nuove aperture si inseriscono in una strategia di sviluppo che punta a rafforzare l’organizzazione e a garantire elevati standard qualitativi, con particolare attenzione all’efficienza delle procedure e alla qualità dell’assistenza offerta.

L’ing. Stefano Boursier Niutta, Responsabile dell’Organismo di Mediazione: «La nostra crescita prosegue con nuove aperture»

Le cinque nuove sedi rappresentano una tappa significativa di un progetto di espansione destinato a proseguire, come confermano le parole del Responsabile dell’ODM INMEDIALEX:

«Queste nuove aperture testimoniano la solidità del nostro progetto e la volontà di continuare a investire sul territorio nazionale. Stiamo costruendo una rete sempre più strutturata, capace di garantire servizi di mediazione efficienti, affidabili e di elevata qualità. Il nostro piano di sviluppo prevede già ulteriori aperture in altre città italiane, con l’obiettivo di rafforzare la nostra presenza e offrire un servizio sempre più vicino alle esigenze di chi si affida a INMEDIALEX».

L’ampliamento della rete si accompagna a un costante lavoro di potenziamento organizzativo, con l’obiettivo di assicurare uniformità e affidabilità dei servizi in tutte le sedi.

L’avv. Mariarosaria Cicatiello, Responsabile della Formazione: «Investire nella formazione significa investire nella qualità»

Accanto all’espansione territoriale, INMEDIALEX conferma il proprio impegno nella formazione continua, considerata un elemento essenziale per accompagnare la crescita dell’organismo e garantire la qualità delle procedure di mediazione.

Su questo aspetto si concentra l’intervento della Responsabile della Formazione:

«La qualità del servizio nasce prima di tutto dalla preparazione delle persone. Per questo continueremo a investire nella formazione e nell’aggiornamento dei mediatori, rafforzandone le competenze giuridiche, comunicative e tecniche. Vogliamo che ogni sede possa garantire professionalità, attenzione e un’organizzazione efficiente, offrendo un supporto concreto all’attività degli avvocati che scelgono di affidarsi al nostro organismo».

La formazione rappresenta quindi un investimento strategico, destinato ad accompagnare l’ampliamento della rete e a sostenere un modello operativo fondato sulla competenza e sul miglioramento continuo.

Una rete in espansione, con lo sguardo rivolto al futuro

Con cinque nuove sedi e ulteriori aperture già in programma, INMEDIALEX conferma una strategia di crescita che unisce presenza territoriale, innovazione organizzativa e valorizzazione delle competenze.

L’obiettivo è consolidare una realtà sempre più strutturata e affidabile, capace di rispondere con tempestività alle esigenze del settore e di garantire servizi di mediazione civile e commerciale di elevata qualità su tutto il territorio nazionale.

Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
diRedazione
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Fermo dei tir, scaffali ancora vuoti nei supermercati della grande distribuzione
Cronaca
Assunzioni ponte sullo stretto di Messina
Ponte sullo Stretto, inchiesta per corruzione: il Ros acquisisce atti
Cronaca
Palermo, Carabinieri sequestrano scooter senza assicurazione, marito lo distrugge, moglie minaccia di morte i militari
Cronaca
Mancano gli elettricisti in Sicilia, Sicindustria ne porta 7 dall’Argentina
Economia
​Notati con un mezzo sospetto e il volto travisato: presi due ladri di rame a Termini Imerese
Cronaca