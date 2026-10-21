INMEDIALEX: cinque nuove sedi operative per la mediazione civile in Italia

INMEDIALEX, organismo di mediazione civile e commerciale, prosegue il proprio percorso di crescita annunciando l’apertura di cinque nuove sedi operative a Palermo (PA), Caserta (CE), Battipaglia (SA), Corigliano-Rossano (CS) e Concorezzo (MB).

Un importante traguardo che conferma la volontà di consolidare una presenza sempre più capillare sul territorio nazionale, attraverso una rete di sedi in grado di offrire ad avvocati e professionisti servizi di mediazione qualificati, efficienti e rispondenti alle esigenze della loro attività quotidiana.

Le nuove aperture si inseriscono in una strategia di sviluppo che punta a rafforzare l’organizzazione e a garantire elevati standard qualitativi, con particolare attenzione all’efficienza delle procedure e alla qualità dell’assistenza offerta.

L’ing. Stefano Boursier Niutta, Responsabile dell’Organismo di Mediazione: «La nostra crescita prosegue con nuove aperture»

Le cinque nuove sedi rappresentano una tappa significativa di un progetto di espansione destinato a proseguire, come confermano le parole del Responsabile dell’ODM INMEDIALEX:

«Queste nuove aperture testimoniano la solidità del nostro progetto e la volontà di continuare a investire sul territorio nazionale. Stiamo costruendo una rete sempre più strutturata, capace di garantire servizi di mediazione efficienti, affidabili e di elevata qualità. Il nostro piano di sviluppo prevede già ulteriori aperture in altre città italiane, con l’obiettivo di rafforzare la nostra presenza e offrire un servizio sempre più vicino alle esigenze di chi si affida a INMEDIALEX».

L’ampliamento della rete si accompagna a un costante lavoro di potenziamento organizzativo, con l’obiettivo di assicurare uniformità e affidabilità dei servizi in tutte le sedi.

L’avv. Mariarosaria Cicatiello, Responsabile della Formazione: «Investire nella formazione significa investire nella qualità»

Accanto all’espansione territoriale, INMEDIALEX conferma il proprio impegno nella formazione continua, considerata un elemento essenziale per accompagnare la crescita dell’organismo e garantire la qualità delle procedure di mediazione.

Su questo aspetto si concentra l’intervento della Responsabile della Formazione:

«La qualità del servizio nasce prima di tutto dalla preparazione delle persone. Per questo continueremo a investire nella formazione e nell’aggiornamento dei mediatori, rafforzandone le competenze giuridiche, comunicative e tecniche. Vogliamo che ogni sede possa garantire professionalità, attenzione e un’organizzazione efficiente, offrendo un supporto concreto all’attività degli avvocati che scelgono di affidarsi al nostro organismo».

La formazione rappresenta quindi un investimento strategico, destinato ad accompagnare l’ampliamento della rete e a sostenere un modello operativo fondato sulla competenza e sul miglioramento continuo.

Una rete in espansione, con lo sguardo rivolto al futuro

Con cinque nuove sedi e ulteriori aperture già in programma, INMEDIALEX conferma una strategia di crescita che unisce presenza territoriale, innovazione organizzativa e valorizzazione delle competenze.

L’obiettivo è consolidare una realtà sempre più strutturata e affidabile, capace di rispondere con tempestività alle esigenze del settore e di garantire servizi di mediazione civile e commerciale di elevata qualità su tutto il territorio nazionale.