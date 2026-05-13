Palermo in lutto: è morta Alessia, la bimba di 8 anni tifosa rosanero

Slessia, la bambina di 8 anni diventata simbolo della tifoseria rosanero, è morta nella serata di martedì 12 maggio. Da quattro anni combatteva contro un rabdomiosarcoma, un tumore aggressivo che le era stato diagnosticato nel 2021. Tra operazioni chirurgiche, chemioterapie, autotrapianto di midollo e radioterapia, non ha mai smesso di seguire il Palermo.

La sua storia aveva commosso l’intera città e conquistato il cuore del vice capitano Jacopo Segre, che negli ultimi mesi l’aveva portata in campo prima delle partite e non aveva mai smesso di chiederle notizie. Anche nelle ultime settimane, quando le condizioni si erano aggravate, il mondo rosanero non l’ha mai lasciata sola. I gruppi organizzati della Curva Nord le avevano dedicato cori e striscioni, anche fuori città: da Catania a Roma, fino all’invito dei tifosi del Venezia per l’ultima di campionato, che Alessia non ha potuto onorare.

La camera ardente sarà allestita allo stadio Renzo Barbera mercoledì 13 maggio.