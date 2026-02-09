Cronaca

Scossa di terremoto di magnitudo 3.4 al largo di Palermo

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

​Un terremoto di magnitudo 3.4 è stato registrato oggi, 9 febbraio 2026, alle ore 14:40 nel distretto sismico del Tirreno Meridionale. Secondo i dati diffusi dall’INGV, l’epicentro è stato localizzato in mare a una profondità di 10 chilometri.

​L’evento si è verificato a circa 90 km di distanza da Palermo e 84 km da Bagheria. Data la posizione in mare aperto, non si segnalano danni a persone o cose, né particolari criticità lungo la costa siciliana.

