Scossa di terremoto di magnitudo 3.4 al largo di Palermo

Un terremoto di magnitudo 3.4 è stato registrato oggi, 9 febbraio 2026, alle ore 14:40 nel distretto sismico del Tirreno Meridionale. Secondo i dati diffusi dall’INGV, l’epicentro è stato localizzato in mare a una profondità di 10 chilometri.
L’evento si è verificato a circa 90 km di distanza da Palermo e 84 km da Bagheria. Data la posizione in mare aperto, non si segnalano danni a persone o cose, né particolari criticità lungo la costa siciliana.
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia