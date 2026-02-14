Terremoto al largo di Palermo e scossa a Catania: doppio sisma nella notte in Sicilia

Doppia scossa nella notte tra venerdì e sabato in Sicilia. Due terremoti di lieve entità sono stati registrati tra il Tirreno Meridionale e l’area etnea nelle prime ore del 14 febbraio 2026.

Il primo evento, di magnitudo ML 2.9, si è verificato alle 03:26:06 (UTC), corrispondenti alle 04:26:06 ora italiana, nel Tirreno Meridionale (mare), al largo della costa settentrionale dell’Isola, in un’area prospiciente Palermo.

Secondo i dati ufficiali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma con coordinate geografiche 38.6937 di latitudine e 14.1272 di longitudine, a una profondità di 11 chilometri.

L’epicentro si trova in mare aperto, a circa 87 chilometri a nord-est di Bagheria e 93 chilometri a nord-est di Palermo. Non si registrano danni a persone o cose. Considerata la distanza dalla costa e la magnitudo contenuta, il sisma potrebbe essere stato avvertito solo in modo molto debole lungo il litorale.

Poco più di mezz’ora dopo, alle 03:59:40 (UTC), ovvero alle 04:59:40 ora italiana, un secondo terremoto di magnitudo ML 2.6 è stato rilevato 2 chilometri a sud-est di Catania.

Le coordinate dell’evento sono 37.4918 di latitudine e 15.0995 di longitudine, con un ipocentro a 23 chilometri di profondità. Anche in questo caso la localizzazione è stata effettuata dalla Sala Sismica INGV-Roma dell’INGV. Non risultano segnalazioni di danni.