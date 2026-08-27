Cronaca

Palermo, spaccio “smart” col Pos per gli incassi: arrestati due coniugi

di Redazione Web
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Oltre un etto di cocaina, crack, hashish e un terminale POS per gli incassi elettronici: è quanto hanno trovato i Carabinieri della Stazione San Filippo Neri durante una perquisizione in un’abitazione del quartiere Pallavicino, a Palermo. In manette sono finiti due coniugi, un uomo di 48 anni e una donna di 49, entrambi con precedenti; denunciato a piede libero, per lo stesso reato, il figlio 18enne della coppia, incensurato.

L’operazione ha coinvolto l’intera famiglia che occupava l’abitazione. Marito e moglie sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio; per il figlio maggiorenne, privo di precedenti penali, è scattata invece la denuncia in stato di libertà per la medesima ipotesi di reato.

Nel corso del blitz i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un panetto di cocaina da quasi 100 grammi, a cui si aggiungevano altre 20 dosi già pronte della stessa sostanza e 15 di crack, oltre a circa 50 grammi di hashish. Nell’abitazione sono stati recuperati anche un bilancino di precisione, un coltello e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

A insospettire ulteriormente gli investigatori è stata la presenza di un dispositivo POS SumUp per i pagamenti elettronici, insieme a diverse carte bancarie intestate a istituti di credito differenti. Su questi elementi sono stati avviati approfondimenti per stabilire un eventuale collegamento con l’attività di spaccio contestata alla famiglia.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati pure circa 355 euro in contanti, considerati provento dell’attività illecita. Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta è stata trasmessa al Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito.

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato condotto in carcere, mentre per la donna il giudice ha disposto gli arresti domiciliari. Entrambi restano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in vista dell’udienza di convalida.

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