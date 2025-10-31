Comunicati stampa

Causa maltempo, oggi annullata la “Festa delle Zucche” all’Orto di Paolino a Palermo: sold out la data del 1° novembre, posti disponibili per il 2 novembre

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Causa maltempo, oggi annullata la “Festa delle Zucche” della Cooperativa LiberaMente all’Orto di Paolino a Palermo (via Pietro Scaglione 36). Sold out la data del 1° novembre, posti disponibili per il 2 novembre (dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00) come da programma. Chi ha prenotato la propria partecipazione per oggi (31 ottobre), potrà recarsi alla Festa delle Zucche all’Orto di Paolino domenica 2 novembre.

In programma alla Festa delle Zucche all’Orto di Paolino: uno spettacolo circense (acrobazie, giocoleria e comicità) con Fabrizio Campo (ore 11.00 e 17.30); foto istantanea a tema e trucca bimbi d’autunno; dolci sorprese preparate sul momento (popcorn, zucchero filato “spettrale” e crepes al cioccolato) acquistabili separatamente. Vietato portare cibo da fuori. Info e prenotazioni con la strega Antonella al 320 6630293. Ingresso 10 euro bambini e 5 euro adulti.

