Arriva Hannibal, prima “botta” di estate con temperature oltre i 35 gradi

In arrivo sull’Italia l’anticiclone Hannibal. Si tratta del primo anticiclone africano alla conquista dell’Italia. “Hannibal”, infatti, è stato chiamato il “cammello meteorologico” che non ci darà scampo per almeno i prossimi giorni. Nel fine settimana sono attese temperature da piena estate e superiori anche fino a 10 gradi rispetto alle medie di maggio.

Durante il weekend l’anticiclone porterà condizioni calde come e forse più del 2003. Lo conferma il sito iLMeteo.it. Le temperature massime di sabato 21 a Torino, Milano, Bologna, Ferrara, Palermo e Cagliari potrebbero nettamente superare quelle del maggio 2003, rendendo questo periodo anticiclonico da record.

Ci saranno condizioni bio-meteorologiche non adatte per anziani e bambini piccoli nelle ore centrali della giornata, durante la notte invece le temperature si manterranno invece ancora relativamente fresche.

Condividi

Redazione 6290 posts 0 comments