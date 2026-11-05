Cronaca

Un tir si ribalta sulla A29 e chi va verso Palermo resta bloccato

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Un tir si ribalta sulla A29 e chi va verso Palermo resta bloccato

Nel pomeriggio di giovedì 5 novembre un mezzo pesante si è rovesciato sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo di Montelepre. Il veicolo ha invaso l’intera sede stradale e bloccato la marcia verso il capoluogo.

Quell’attimo in cui il camion perde il controllo

Secondo le prime informazioni, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. Il camion si è poi ribaltato, occupando tutta la carreggiata e sbarrando il passaggio agli altri veicoli.

Che cosa cambia per chi si mette in viaggio

Il traffico diretto a Palermo è stato dirottato verso l’uscita di Montelepre, paese dell’entroterra palermitano, e i disagi alla circolazione continuano a farsi sentire lungo l’arteria.

Feriti e condizioni del conducente: le incognite

Restano senza risposta due domande: come stia il conducente e se ci siano persone ferite. Sul posto sono intervenute la Polizia stradale e gli operatori dell’Anas.

Quando la strada tornerà libera?

La circolazione potrà tornare regolare soltanto quando il mezzo sarà rimosso dalla carreggiata. Fino ad allora la deviazione resta in vigore per chi punta su Palermo.

Episodi come questo ricordano quanto possa bastare un solo mezzo fuori controllo per paralizzare un’arteria che collega il capoluogo siciliano alla costa occidentale, e quanto la sicurezza dei trasporti su gomma resti un tema centrale per chi attraversa l’isola ogni giorno.

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