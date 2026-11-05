Palermo, fermato con refurtiva e attrezzi da scasso, denunciato dalla Municipale

Un’attività di controllo del territorio svolta dalla Polizia Municipale di Palermo, nell’ambito di un intervento effettuato nei giorni scorsi, ha consentito di recuperare materiale risultato provento di un furto e di sottoporre a sequestro diversi attrezzi.

Durante il servizio, una pattuglia a bordo di un’autovettura civetta, che percorreva viale Regione Siciliana, ha proceduto al controllo di un ciclomotore Piaggio Liberty di colore blu, che circolava privo di targa identificativa. Accortosi dell’intimazione a fermarsi, l’uomo estraeva dalla tasca del giubbotto un cacciavite, lanciandolo lontano da sé. L’attrezzo, successivamente recuperato dagli agenti, presentava una caratteristica forma ricurva, apparentemente idonea a essere utilizzata per forzare serrature.

Dai controlli è emerso che il conducente, un palermitano di 33 anni, già noto alle Forze dell’Ordine per diversi furti, era sprovvisto di patente di guida, mai conseguita, e che il veicolo risultava privo della documentazione di circolazione e della copertura assicurativa obbligatoria.

Trasportava sulla pedana del ciclomotore una voluminosa valigia tipo trolley, sopra la quale era collocata una seconda borsa, di dimensioni più ridotte, su cui era sistemato un compressore d’aria di marca Stanley. La perquisizione consentiva anche di rinvenire altri tre cacciaviti e due chiavi, materiale che veniva sottoposto a sequestro insieme agli altri oggetti trasportati.

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Alla richiesta di chiarimenti sulla provenienza del materiale e sulla destinazione degli attrezzi, il conducente dichiarava che si trattava di oggetti di sua proprietà, utilizzati per occasionali lavori, senza tuttavia fornire indicazioni precise sui luoghi in cui avrebbe dovuto recarsi.

Il rinvenimento all’interno del trolley di un bollettario, intestato a una ditta con sede a Palermo, consentiva di collegare il materiale rinvenuto a un furto commesso nella stessa giornata ai danni di un veicolo commerciale parcheggiato in città, dal quale erano stati asportati diversi strumenti da lavoro, con conseguenti danni alle serrature.

La persona che aveva subito il furto, formalizzata la relativa denuncia, ha riconosciuto come propri gli attrezzi recuperati, compresi quelli rinvenuti nel vano sottosella del ciclomotore. Il 33enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione e il ciclomotore sottoposto a sequestro.

Sono tuttora oggetto di approfondimento gli ulteriori elementi acquisiti nel corso dell’attività investigativa.