“La nave più bella del mondo” a Palermo: visite gratis a bordo della Amerigo Vespucci

Per qualcuno è «la nave più bella del mondo», per altri un capolavoro che vive e naviga. Da venerdì 6 novembre l’Amerigo Vespucci, storico veliero e nave scuola della Marina Militare, torna a Palermo, dove resterà ormeggiato fino a domenica 8 novembre nell’ambito della Campagna 2026.

A bordo si sale gratuitamente. Le visite per il pubblico sono previste ogni pomeriggio, dalle 14 alle 18.30, nelle tre giornate di sosta: venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 novembre.

Una sosta che è anche un incontro con la città

La tappa palermitana è pensata come occasione di incontro tra la Marina Militare e i cittadini, che potranno conoscere da vicino una delle unità navali più rappresentative della Forza Armata. La Marina la descrive come «simbolo della tradizione marinaresca italiana e ambasciatrice del Paese nel mondo».

Durante l’ormeggio sono in programma anche visite di autorità locali, istituzioni e studenti, oltre a momenti di incontro con la stampa.

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Costruita nel 1931 e ancora in servizio

Il Vespucci è la nave più antica in servizio nella Marina Militare, da sempre emblema di tradizione, eleganza, sapere e disciplina. A poppa porta inciso il motto «Non chi comincia ma quel che persevera».

Il veliero è rientrato da poco dalla Campagna Nord America, iniziata lo scorso maggio, e approda ora nel capoluogo siciliano.

Per tre pomeriggi, il porto di Palermo ospiterà una storia di quasi un secolo di mare, aperta a chiunque voglia salire a bordo.