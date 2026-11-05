Ha un malore, si accascia e si ribalta con l’auto, morto un uomo

Un’auto che perde il controllo, esce dalla carreggiata e si ribalta più volte prima di fermarsi in un terreno agricolo: è morto così un uomo di 80 anni, questa mattina lungo la strada provinciale tra Pachino e Portopalo, nel Siracusano. L’incidente è stato autonomo e non risultano altri veicoli coinvolti.

La vittima, originaria di Milano ma residente a Pachino, era al volante della sua Audi A3. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo.

L’ipotesi del malore al volante

Tra le possibili spiegazioni al vaglio degli inquirenti c’è un malore improvviso che avrebbe colto il pensionato mentre guidava. La vettura avrebbe sbandato con violenza, uscendo di strada e capovolgendosi più volte, fino a fermarsi in un campo a ridosso della carreggiata.

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I soccorsi e l’elisoccorso

L’allarme è scattato subito e i soccorritori sono arrivati in breve tempo. Date le condizioni gravissime dell’uomo, i sanitari hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso e hanno cercato di stabilizzarlo: l’impatto gli aveva provocato traumi alla testa particolarmente seri.

Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’80enne non c’è stato nulla da fare. È morto poco dopo per le lesioni riportate.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica. Saranno gli accertamenti a stabilire se l’ipotesi del malore troverà conferma.