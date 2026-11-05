Dramma sulle strade di Palermo, morti Serafina Spera e Vito D’Armetta

Due vite spezzate nel giro di poche ore, tra Carini e il centro di Palermo. Sono Vito D’Armetta, 40 anni, e Serafina Spera, 65, le vittime dei due incidenti mortali che hanno segnato il pomeriggio di ieri: un uomo in scooter contro una Fiat Panda sulla statale 113, una donna travolta da un autobus in via Marinuzzi.

Un bilancio pesante, maturato mentre i soccorritori erano impegnati anche sull’A19, all’altezza di Altavilla Milicia, dove un terzo incidente ha provocato due feriti, fortunatamente lievi, e ripercussioni sulla circolazione. Le ambulanze hanno corso a tutta velocità tra il centro cittadino e la provincia, in un pomeriggio attraversato dalle sirene.

Carini, lo scontro tra lo scooter e la Panda sulla statale 113

La prima tragedia si è consumata intorno alle 18,30 sulla statale 113, all’altezza di Carini. D’Armetta, che lascia la moglie e tre figli, era in sella al suo scooter T-Max quando si è trovato davanti i fari di una Fiat Panda. Entrambi i conducenti hanno provato a evitare l’impatto, ma lo spazio per manovrare era ormai ridotto a zero.

I sanitari accorsi hanno tentato di rianimare il motociclista, senza successo: quando è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Cervello, l’uomo era già senza vita. In ospedale è stata accompagnata anche la moglie, che dopo aver raggiunto il luogo dell’incidente ha avuto un malore.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, che hanno avviato gli accertamenti per risalire alle cause dello scontro. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona: serviranno a ricostruire il percorso dei due mezzi e la velocità, oltre a stabilire se uno dei conducenti abbia compiuto una manovra azzardata.

Via Marinuzzi, la donna travolta dal bus della linea 246

Poche ore più tardi, intorno alle 20, un’altra vita si è spezzata, questa volta nelle strade del centro, non lontano dalla stazione centrale. Serafina Spera è stata investita da un autobus Amat della linea 246 in via Marinuzzi, nei pressi di via Oreto.

Il corpo è rimasto incastrato sotto il mezzo e per estrarlo sono serviti alcuni minuti: i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare una gru per sollevare l’autobus e liberare la donna. Un intervento complesso, svolto in una zona trafficata della città.

A occuparsi degli accertamenti è la sezione Infortunistica della polizia municipale, chiamata a ricostruire la dinamica. Alcuni testimoni avrebbero riferito che la donna stava parlando al telefono, ma si tratta di un dettaglio che dovrà essere verificato: saranno le immagini delle telecamere a chiarire gli ultimi istanti prima dell’urto.

Gli altri incidenti di una giornata segnata dalle sirene

Il bilancio della giornata non si ferma qui. Intorno alle 13, in via Roma, all’altezza di piazza San Domenico, si sono scontrati due scooter. All’arrivo della polizia municipale, però, sul posto non c’era più nessuno. «Se ne sono andati», ha raccontato un testimone, che non è stato in grado di indicare né i nomi né le targhe dei mezzi.

Uno dei coinvolti sarebbe andato a farsi medicare al pronto soccorso del Buccheri La Ferla, con condizioni che non sembrano gravi. Resta da capire perché i due scooteristi si siano allontanati prima dell’arrivo degli agenti: tra le ipotesi, quella che i mezzi fossero privi di assicurazione.

Nel tardo pomeriggio, infine, lo scontro tra due auto sulla Palermo-Catania, all’altezza di Altavilla Milicia, già citato in apertura. I passeggeri hanno riportato lievi ferite e sul posto è intervenuta la polizia stradale.

Ora la parola passa agli accertamenti. Le immagini delle telecamere e i rilievi della polizia stradale a Carini e della municipale in via Marinuzzi dovranno stabilire come si sono svolti i fatti e se ci sono responsabilità, mentre due famiglie si preparano ad affrontare il lutto. Una sequenza ravvicinata, tra la città e Carini, che riporta al centro il tema della sicurezza sulle strade.