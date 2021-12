A causa di un tamponamento fra più veicoli al km 5, traffico momentaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, sulla strada statale 626 “Della Valle del Salso” a Enna.

Sul posto presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e ripristinare la normale circolazione il prima possibile e in piena sicurezza per gli utenti