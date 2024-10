Viaggiare a Palermo: la fermata Libertà sull’anello ferroviario è realtà

Palermo inaugurerà la nuova fermata Libertà sull’anello ferroviario. L’evento, lunedì 28 ottobre alle 9:30, vedrà la presenza di figure istituzionali di rilievo, tra cui il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il sindaco Roberto Lagalla, il prefetto Massimo Mariani e il presidente di RFI Dario Lo Bosco. La fermata, ubicata in via Sicilia all’angolo con viale Lazio, rappresenta un passo significativo verso il potenziamento del trasporto pubblico cittadino.

Collegamenti e biglietti

I biglietti per la nuova tratta sono già disponibili sul sito di Trenitalia. La fermata Libertà faciliterà gli spostamenti verso diverse destinazioni, tra cui l’aeroporto, raggiungibile in 40 minuti con un cambio a Notarbartolo, al costo di 6,80 euro. La stazione si inserisce strategicamente tra l’hub di Notarbartolo e la fermata di via Imperatore Federico, ottimizzando i collegamenti all’interno della rete ferroviaria urbana.

Progressi e sviluppi futuri dell’Anello Ferroviario

La fermata Libertà rappresenta una tappa fondamentale nel progetto di ampliamento dell’anello ferroviario. I lavori procedono anche per le fermate Politeama e Porto, previste entro il 2025. Questo ambizioso progetto, avviato negli anni ’90, mira a collegare l’hub di Notarbartolo con punti strategici della città, come il porto e piazza Politeama. La progettazione esecutiva per il secondo stralcio dell’anello, che completerà il percorso circolare dal Politeama a Notarbartolo, è in fase di consegna.

Problematiche legate ai cantieri del passante ferroviario

Parallelamente ai lavori sull’anello ferroviario, proseguono anche quelli per il passante ferroviario. Recentemente, la sesta commissione consiliare ha effettuato un sopralluogo al cantiere in viale delle Alpi, angolo viale Lazio, a seguito di segnalazioni da parte delle attività commerciali locali. Tra le criticità emerse, la difficoltà di accesso ai negozi a causa dei lavori in corso, con conseguente calo del fatturato, e la scarsa illuminazione, che pone rischi per la sicurezza di residenti e passanti. L’amministrazione comunale si impegna ad affrontare queste problematiche con RFI e l’impresa appaltatrice per individuare soluzioni adeguate.

Posizionamento strategico della fermata Libertà

La fermata Libertà, ufficialmente denominata “Palermo Libertà” da RFI, è situata lungo viale Lazio, tra via Libertà e via Sicilia. La sua posizione strategica servirà diverse aree limitrofe, tra cui il quartiere Matteotti, l’Istituto Don Bosco, viale Campania, piazza Don Bosco e il complesso viario di via Brigata Verona – Piazza Leoni, migliorando la connettività e l’accessibilità del trasporto pubblico in queste zone.