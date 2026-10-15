Rampa dello svincolo di Tommaso Natale chiusa oggi per sei ore sull’A29

Rampe chiuse a Palermo e ad Altavilla Milicia, una statale off limits di notte nel Catanese: da oggi la viabilità siciliana fa i conti con tre cantieri diversi, che in alcuni casi andranno avanti fino al 23 ottobre.

Il primo stop scatta già oggi e riguarda uno degli svincoli più trafficati di Palermo. Su richiesta del Comune, giovedì 15 ottobre sarà interdetta al transito la rampa che dallo svincolo di Tommaso Natale immette sull’autostrada A29 in direzione Palermo. Lo ha reso noto Anas, precisando che il divieto resterà in vigore dalle 10 alle 16, quindi per sei ore consecutive, nel tratto compreso tra il chilometro 0,000 e il chilometro 0,200.

Sfalcio dell’erba e rischio ingorghi nella borgata

La chiusura serve a consentire la pulizia e lo sfalcio dell’erba nelle pertinenze della rampa, un intervento che va eseguito in condizioni di piena sicurezza. Il problema, però, riguarda soprattutto chi si muove in quella zona. Il rischio concreto è che il traffico in arrivo da Mondello e Sferracavallo, privato dell’accesso all’autostrada, finisca per riversarsi sulle strade interne di Tommaso Natale, mettendo in difficoltà la circolazione locale proprio nelle ore centrali della giornata.

A19, i blocchi notturni allo svincolo di Altavilla Milicia

Sull’autostrada A19 Palermo-Catania i disagi si concentrano al chilometro 11,600, in corrispondenza dello svincolo di Altavilla Milicia. I lavori di E-Distribuzione, legati alla posa di un nuovo cavidotto interrato, prevedono chiusure fissate soltanto di notte, dalle 22 alle 6 del mattino successivo, per ridurre l’impatto sugli spostamenti. Di giorno, dunque, il transito non subisce limitazioni. Il cantiere si articola in due fasi distinte.

La prima si concluderà il 16 ottobre e prevede la chiusura della rampa di ingresso in autostrada in direzione Palermo. Chi proviene da Altavilla Milicia dovrà quindi imboccare la Statale 113 e raggiungere lo svincolo di Casteldaccia, dove sarà possibile immettersi sull’A19.

La seconda fase andrà dal 19 al 23 ottobre e sposta il blocco sull’altro lato dello svincolo. Resterà infatti chiusa la rampa di uscita di Altavilla Milicia per chi viaggia verso Palermo. In quel caso gli automobilisti dovranno proseguire fino a Casteldaccia, lasciare l’autostrada e ripercorrere a ritroso la Statale 113.

Statale 120, treni e passaggio a livello a Fiumefreddo di Sicilia

Spostandosi in provincia di Catania, i limiti alla circolazione interessano la Strada Statale 120 «dell’Etna e delle Madonie», nel centro abitato di Fiumefreddo di Sicilia. Rete Ferroviaria Italiana ha disposto interventi urgenti per garantire la sicurezza del transito dei convogli in corrispondenza del passaggio a livello di via Regina del Cielo, tra il chilometro 215,110 e il chilometro 215,150.

Durante i lavori la statale sarà chiusa in entrambe le direzioni, ma solo nelle ore notturne. Gli orari non sono gli stessi per tutto il periodo.

Da stasera fino al 18 ottobre la chiusura totale varrà dalle 23 alle 5 del giorno dopo. Tra il 18 e il 19 ottobre l’interruzione si allungherà e terminerà alle 6:30 del mattino. Dal 19 al 22 ottobre, ultima tranche degli interventi, si tornerà alla fascia dalle 23 alle 5.

Sul posto la ditta esecutrice installerà la segnaletica provvisoria e impiegherà dei movieri, che presidieranno senza interruzioni i punti di deviazione e indirizzeranno gli automobilisti verso i percorsi alternativi. Per la Statale 120 Anas raccomanda la massima prudenza e invita a programmare gli spostamenti fuori dalle fasce orarie del cantiere.

Le date da segnare per chi viaggia

Per orientarsi tra i tre cantieri basta tenere a mente poche scadenze. Oggi, dalle 10 alle 16, non si entra in A29 da Tommaso Natale verso Palermo. Fino al 16 ottobre, di notte, è sbarrata la rampa di ingresso dell’A19 ad Altavilla Milicia, mentre dal 19 al 23 ottobre, sempre dalle 22 alle 6, tocca all’uscita. Sulla Statale 120, a Fiumefreddo, lo stop notturno parte da stasera alle 23 e si estende fino al 22 ottobre.

Gli interventi sono di natura molto diversa, dalla manutenzione ordinaria del verde alla posa di cablaggi elettrici fino ai lavori urgenti sulla rete ferroviaria, ma producono lo stesso effetto: percorsi da cambiare e tempi di viaggio da rivedere. Per questo conviene controllare l’itinerario prima di mettersi in marcia e seguire le deviazioni indicate, soprattutto per chi si sposta di notte tra Palermo, Altavilla Milicia e la zona di Fiumefreddo.