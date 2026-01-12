Cronaca

Auto sbanda sull’A19 nella notte: paura prima dello svincolo di via Oreto

Incidente stradale nella serata di ieri sulla Palermo-Catania. Era da poco passate le dieci quando, nel tratto autostradale A19 in direzione del capoluogo siciliano, un veicolo di grossa cilindrata è uscito di strada perdendo il controllo proprio in prossimità della rotatoria di via Oreto.

Le circostanze che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo sono tuttora oggetto di verifica da parte delle forze dell’ordine. Quello che resta certo è che l’incidente ha trasformato quel segmento di carreggiata in un teatro d’emergenza, richiamando l’attenzione di automobilisti e soccorritori.

Sul posto polizia e 118. La circolazione ha registrato inevitabili code. Fortunatamente, le persone a bordo non avrebbero riportato ferite serie. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

