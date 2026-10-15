Donna muore dopo un volo dalla palazzina, indagini in corso

Una donna ha perso la vita dopo essere precipitata da una palazzina nel quartiere Monte di Augusta. Sulle circostanze della caduta non c’è ancora chiarezza e si lavora per capire che cosa sia successo.

L’arrivo dei soccorsi

Il dramma si è consumato nelle prime ore del mattino. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania e le pattuglie del Commissariato di Augusta. Per la donna non c’era più nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Le indagini sulla dinamica

Resta da ricostruire con precisione come la donna sia finita nel vuoto. Al momento non sono stati resi noti ulteriori elementi sull’accaduto, né sulle cause che hanno portato alla caduta.

La vicenda resta aperta in attesa di nuovi dettagli che aiutino a fare luce su quanto avvenuto.