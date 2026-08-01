Cronaca

Incendio in un appartamento a Palermo: palazzina evacuata, una donna in ospedale

di Redazione Web
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Alle ore 7:00 circa, alcune squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Palermo, in via De Borch, per un incendio divampato in un’abitazione. Le fiamme hanno avvolto completamente un appartamento situato al secondo piano dello stabile.

Per motivi precauzionali, si è reso necessario evacuare l’intera palazzina, composta da 4 elevazioni fuori terra, per un totale di 5 nuclei familiari.

Una donna che si trovava all’interno dell’abitazione colpita dall’incendio è stata trasportata in ospedale per accertamenti, a causa dei fumi inalati. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

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