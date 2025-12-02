Tragedia a Palermo, donna cade dal quarto piano e muore: indagini in corso

Mattinata drammatica a Palermo in via Mario Orso Corbino, dove si è consumata una tragedia che ha sconvolto residenti e passanti. Un’anziana ha perso la vita dopo essere precipitata dal quarto piano di uno stabile. L’episodio si è verificato nelle prime ore del giorno, quando alcuni testimoni hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La donna è deceduta a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto. L’area circostante è stata messa in sicurezza dalle autorità per permettere gli accertamenti del caso.

Gli agenti di polizia stanno conducendo le indagini per fare piena luce sulla vicenda e determinare con precisione la sequenza degli eventi che hanno portato al drammatico epilogo.