Cronaca

Cocaina, crack e hashish in magazzino: condannati in due a Termini Imerese

di Redazione
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Un magazzino utilizzato per custodire e per tagliare lo stupefacente. È questo il contesto che ha condotto, all’esito del giudizio abbreviato, alla condanna di due imputati a 4 anni e 4 mesi di reclusione e 18.000 euro di multa ciascuno.

I due erano stati sorpresi la sera del 21 novembre 2025 dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Termini Imerese in possesso di 278 grammi di cocaina, 55,8 grammi di crack e 38,60 grammi di hashish, nonché con diverso materiale idoneo per il confezionamento ed il taglio della sostanza. In particolare, i militari avevano eseguito un blitz all’interno di un magazzino cittadino dove, anche grazie all’ausilio di unità cinofile, era stato rinvenuto lo stupefacente.

All’esito del giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Termini Imerese, dott. Gregorio Balsamo, accogliendo l’impostazione accusatoria della Procura della Repubblica diretta dal dott. Angelo Vittorio Cavallo e rappresentata in udienza dal Sostituto Procuratore dott. Manfredi Lanza, ha riconosciuto la responsabilità penale di entrambi gli imputati per il concorso nel delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A carico dei predetti è stata inoltre disposta la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

Gli imputati restano, altresì, sottoposti allo stato a misure cautelari custodiali.

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