Palermo, 66 giovani entrano in Comune: parte il Servizio Civile

Prendono ufficialmente il via le attività del Servizio Civile Universale presso il Comune di Palermo. La cerimonia di accoglienza per i 66 operatori volontari selezionati si è svolta questa mattina alla presenza del Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, dell’Assessore alle Politiche Giovanili, Fabrizio Ferrandelli, e dei dirigenti degli uffici coinvolti nel progetto che hanno rivolto il proprio benvenuto e augurio di buon lavoro ai giovani partecipanti.

L’ingresso del Comune di Palermo nel sistema nazionale del Servizio Civile Universale è stato reso possibile grazie a un articolato percorso di accreditamento supportato dalla Cooperativa Sociale ARESS Fabiola. Un traguardo significativo che permette all’Amministrazione cittadina di offrire ai giovani della città preziose opportunità di impegno civico, crescita personale, formazione e qualificazione professionale.

I 66 volontari saranno inseriti negli uffici e nelle strutture comunali, operando all’interno di tre specifici progetti:

“Guardiamo al Futuro”: incentrato sull’inclusione sociale e sul sostegno alle fasce deboli, con particolare attenzione ai minori;

“Riscoprire per Valorizzare”: dedicato alla tutela, alla cura e alla promozione del patrimonio storico-culturale della città;

“Cultura e Ambiente”: focalizzato sulla promozione della sostenibilità ambientale, delle attività culturali e della partecipazione attiva alla vita democratica.

Attraverso queste iniziative, i ragazzi avranno la possibilità di mettersi direttamente al servizio della comunità palermitana, contribuendo al miglioramento dei servizi pubblici e all’arricchimento del tessuto sociale e culturale cittadino.

«L’avvio del Servizio Civile Universale al Comune di Palermo è un’opportunità importante per i nostri giovani e per l’intera comunità. Investire sulle nuove generazioni significa offrire loro occasioni concrete di partecipazione, formazione e crescita, coinvolgendole direttamente nella costruzione di una città più inclusiva, solidale e attenta alla valorizzazione delle proprie risorse. I 66 volontari potranno contribuire con entusiasmo e nuove idee alle attività dell’Amministrazione, diventando protagonisti di un percorso di cittadinanza attiva», dichiara il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

«Il Servizio Civile – aggiunge l’assessore Ferrandelli – rappresenta una boccata d’aria fresca e di nuova energia per il Comune di Palermo. Molti giovani saranno protagonisti della fase amministrativa della città, operando negli uffici a maggiore contatto con la popolazione. I volontari potranno vedere da vicino il funzionamento della macchina comunale, contribuendo a rendere i servizi per i cittadini più efficaci, efficienti e potenzialmente estesi anche negli orari in cui la pubblica amministrazione era precedentemente chiusa. Con questo progetto stiamo avviando un processo in cui le nuove generazioni diventano protagoniste del presente e del futuro della città».