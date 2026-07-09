Entrano col piede di porco e svaligiano la gioielleria, colpo a Palermo

Una banda di malviventi ha svaligiato la gioielleria “Gioielli Barone” di via Cataldo Parisio, nel quartiere Noce di Palermo, portando via preziosi e orologi durante un’incursione lampo compiuta poco prima delle 4 del mattino. Sul caso indagano i carabinieri, che hanno avviato accertamenti a tappeto per risalire agli autori del colpo.

A muoversi sarebbero stati almeno due uomini, il volto nascosto per non farsi riconoscere, con il supporto di un terzo complice rimasto probabilmente di vedetta. Per garantirsi una via di fuga veloce, la banda avrebbe lasciato un’auto o un furgone parcheggiato a pochi metri dall’obiettivo.

Per entrare nel negozio i malviventi hanno fatto leva su un piede di porco, forzando la saracinesca in metallo. Superato questo primo ostacolo, hanno divelto anche la porta d’ingresso principale, riuscendo così ad accedere ai locali interni e a razziare vetrine e casseforti.

Sul posto si i militari del Nucleo Radiomobile, che hanno effettuato i primi rilievi. Il valore complessivo della refurtiva non è ancora stato accertato: al proprietario dell’attività è stato chiesto di stilare un elenco dettagliato di tutto ciò che risulta mancante tra gioielli e orologi custoditi nel negozio.

Parallelamente, l’Arma ha già messo le mani sulle registrazioni delle telecamere di sicurezza installate sia all’interno della gioielleria che nella zona limitrofa. Le immagini sono ora al centro degli accertamenti degli inquirenti, che sperano di trovare elementi utili a identificare i responsabili del furto.