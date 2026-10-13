Lite tra fratelli a Cruillas, arrivano i carabinieri e trovano l’hashish

Una lite tra due fratelli nata per futili motivi ha portato i Carabinieri in un’abitazione del quartiere Cruillas, a Palermo, e da quell’intervento è scaturito un arresto per spaccio di droga. È una delle due attività concluse dai militari della Compagnia di Palermo San Lorenzo, che hanno portato anche al sequestro di otto cartucce nello Zen 2.

Entrambi gli interventi sono stati eseguiti nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio svolti dalla Compagnia.

Dalla lite in famiglia alla perquisizione a Cruillas

A Cruillas la pattuglia della Stazione di Resuttana Colli era accorsa in un’abitazione per sedare un litigio tra due fratelli, esploso per motivi banali. Ristabilita la calma, i militari hanno ritenuto opportuno approfondire gli accertamenti ed eseguito una perquisizione.

Hashish e marijuana sequestrati, arrestato un 24enne

Durante la perquisizione i Carabinieri hanno trovato e sequestrato, nella disponibilità di un giovane palermitano di 24 anni, un panetto di hashish di oltre 80 grammi e alcune dosi di marijuana. Per lui è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le analisi del Lass e la convalida dell’arresto

La droga è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale, per le verifiche qualitative e quantitative previste dalla procedura. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha poi convalidato l’arresto e applicato all’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

Il 24enne è indagato e la sua posizione sarà valutata nelle sedi giudiziarie competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva.

Allo Zen 2 otto cartucce nel sottoscala di un condominio

In un servizio di perlustrazione distinto, nel quartiere Zen 2, i Carabinieri della Stazione di San Filippo Neri hanno ispezionato le aree comuni di un padiglione in via Costante Girardengo. Nel sottoscala di un condominio hanno individuato otto cartucce a pallini calibro 12, nascoste con cura, e le hanno sequestrate a carico di ignoti, formula che indica che non è stato individuato alcun responsabile.

Il presidio dei quartieri periferici

Le due attività, pur distinte, sono state completate dalla stessa Compagnia e rientrano nel controllo costante delle zone periferiche della città. L’obiettivo indicato dai Carabinieri è contrastare l’illegalità diffusa e rafforzare la sicurezza nei quartieri.