Cronaca

Furiosa lite tra fratelli, uno accoltella l’altro

di Redazione Web
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Un pomeriggio d’estate tra bagnanti e famiglie si è trasformato in un episodio di violenza a Messina, dove una discussione tra due fratelli è degenerata in un accoltellamento. Il fatto si è consumato ieri, poco dopo le 19, lungo il tratto costiero del Ringo, una delle zone balneari più frequentate della città.

Secondo le prime informazioni, il confronto tra i due sarebbe partito da un diverbio e si sarebbe rapidamente inasprito, fino a quando uno dei fratelli avrebbe impugnato un coltello, colpendo l’altro. La vittima è stata immediatamente assistita e trasportata in ospedale per le cure necessarie; al momento non sono note le condizioni cliniche precise.

Sul posto sono giunti i Carabinieri, attivati tramite il numero unico per le emergenze. I militari hanno rintracciato il presunto responsabile dell’aggressione, conducendolo in caserma per gli accertamenti di rito. Restano da chiarire nel dettaglio la dinamica dello scontro e le ragioni che avrebbero scatenato la lite familiare, su cui gli investigatori stanno ancora lavorando.

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