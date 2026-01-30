Più sicurezza lungo la circonvallazione: arrivano 200 “occhi” elettronici a Palermo

Viale Regione Siciliana si prepara a un radicale potenziamento del sistema di sicurezza. Sono ufficialmente partiti i lavori per il posizionamento di oltre 200 nuove telecamere di sorveglianza lungo la principale arteria cittadina. L’iniziativa è il cuore pulsante di un piano di sicurezza urbana più vasto, sostenuto dai fondi del Ministero dell’Interno tramite il “Patto per la Sicurezza Urbana”, con l’obiettivo di monitorare il territorio e contrastare il degrado.

I nuovi dispositivi, dotati di tecnologie di ultima generazione, saranno interconnessi con la Control Room comunale e resteranno a disposizione di tutte le Forze dell’Ordine. Non si tratterà di un intervento isolato: il progetto prevede un’espansione capillare che toccherà i principali assi viari e le zone periferiche più esposte a fenomeni di microcriminalità e all’abbandono indiscriminato di rifiuti.

Oltre ai primi 200 apparecchi, l’amministrazione ha già pianificato la fase successiva, che vedrà la messa in posa di ulteriori 600 telecamere. “Investire in tecnologia significa garantire ai palermitani maggiore serenità,” ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla, sottolineando come la modernizzazione degli strumenti a disposizione delle autorità sia una priorità strategica.

Soddisfatto anche l’assessore all’Innovazione, Fabrizio Ferrandelli, che ha evidenziato il ruolo cruciale della Sispi e degli uffici comunali: “L’innovazione tecnologica è la nostra leva per la legalità. Stiamo rendendo la videosorveglianza cittadina sempre più efficiente”.