CronacaMessina

Bimbo di sei anni cade da un palco: grave al Policlinico

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Era in sella alla sua bicicletta, poi la caduta improvvisa dal palco allestito per il Tindari Rally. Un bambino di sei anni è ricoverato in condizioni critiche dopo l’incidente avvenuto ieri a Patti Marina, nel Messinese. La prognosi resta riservata.

Tutto è accaduto nella piazzetta dei Marinoti, sul lungomare, dove era stata montata la struttura per la manifestazione motoristica. Il piccolo, che si trovava in bicicletta, è precipitato giù dal palco.

Dall’ospedale di Patti all’elisoccorso

I primi soccorsi sono stati prestati all’ospedale Barone Romeo di Patti. Viste le condizioni critiche, è stato disposto il trasferimento d’urgenza in codice rosso e con l’elisoccorso al Policlinico di Messina.

Il codice rosso è il livello massimo di priorità del triage: viene assegnato quando sono compromesse le funzioni vitali e serve un intervento immediato.

L’intervento nella notte

Al Policlinico il bambino è stato operato nel corso della notte per un’emorragia cerebrale. Al momento la prognosi è riservata, formula che i medici usano quando l’evoluzione del quadro clinico non è ancora prevedibile.

Area transennata e accertamenti

Sul caso è al lavoro la polizia, che ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. L’area è stata transennata.

Patti Marina è la frazione balneare di Patti, affacciata sul Tirreno e a pochi chilometri da Tindari, celebre per il santuario della Madonna Nera e per il parco archeologico. Ora, tra la costa e il Policlinico di Messina, si attendono notizie sulle condizioni del piccolo, mentre gli accertamenti dovranno chiarire la dinamica della caduta.

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