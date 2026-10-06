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Il bimbo caduto dal palco respira da solo e cerca la mamma

di Redazione Web
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Messina – Buone notizie dal Policlinico per il bambino di sei anni caduto da un palco a Patti mentre era in sella alla sua bici. Il piccolo è stato estubato e respira da solo. Secondo i medici le risposte agli stimoli sono buone, ma la prognosi resta per ora riservata.

La svolta è arrivata nella tarda mattinata di oggi, martedì 6 ottobre, dopo ore di forte apprensione per la famiglia di Patti. Il bambino è ricoverato nella terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Messina. Tra i primi segnali di ripresa, quello che ha emozionato anche il personale sanitario: il piccolo ha cercato la mamma.

Le condizioni del bambino

Le prossime ore saranno decisive. Il bambino resterà sotto stretta osservazione da parte dell’équipe coordinata dalla dottoressa Eloisa Gitto, che continuerà a monitorare i parametri vitali. I sanitari non sciolgono la prognosi e attendono di vedere come evolverà il quadro clinico.

All’arrivo in ospedale il piccolo era stato sottoposto a sedazione. I medici lo avevano poi operato per ridurre l’edema cerebrale provocato dalla caduta. Fin dall’inizio i valori si erano mantenuti stabili, un elemento che aveva lasciato spazio alla speranza. Oggi il passo avanti: la respirazione autonoma.

Il palco sotto sequestro

Intanto a Patti proseguono gli accertamenti per stabilire se la struttura modulare da cui il bambino è scivolato con la bici fosse in regola con le condizioni di sicurezza. Il palco è stato sequestrato dalla Procura, guidata dal reggente Andrea Apollonio.

Gli inquirenti hanno chiesto di visionare gli atti per capire perché la struttura fosse ancora montata e in quali condizioni. Il palco era rimasto sul lungomare di Patti Marina dopo lo spettacolo di premiazione del Tindari Rally, andato in scena negli ultimi giorni di settembre.

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