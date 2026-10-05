CronacaIn primo piano

Bimbo caduto con la bici da un palco, le sue condizioni sono gravissime

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Lotta per la vita in un letto d’ospedale un bambino di appena sei anni, rimasto vittima di una rovinosa caduta dalla bicicletta nel pomeriggio di sabato 3 ottobre a Patti, in provincia di Messina.

L’incidente si è verificato lungo la passeggiata Filippo Zuccarello, dove il piccolo è precipitato da una struttura modulare in legno e metallo. A causa del forte impatto, il paziente è stato prima condotto al nosocomio Barone Romeo e poi trasferito d’urgenza al Policlinico universitario Gaetano Martino della città dello Stretto, dove nella notte è stato sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia per tamponare un’estesa emorragia al cervello.

​L’operazione chirurgica, secondo quanto trapela dai sanitari, ha dato esito favorevole consentendo di riassorbire l’edema, mentre dai primi riscontri non figurerebbero danni permanenti ai tessuti cerebrali. Ciononostante, il quadro clinico complessivo resta estremamente delicato: il bambino si trova attualmente nel reparto di Terapia intensiva pediatrica, tenuto in sedazione profonda e assistito dalla respirazione artificiale, con i medici che non hanno ancora sciolto la prognosi.

​Sul fronte giudiziario, la Procura della Repubblica pattese ha subito promosso l’apertura di un fascicolo d’indagine per fare piena luce sull’accaduto e circoscrivere eventuali profili di responsabilità. Gli agenti del locale Commissariato di Polizia, su mandato della magistratura, hanno eseguito i rilievi scientifici e provveduto al sequestro cautelare del palco e delle rampe d’accesso.

Consigliati per te

  1. È morto all’ospedale Di Cristina il bimbo caduto dal quinto piano
  2. Bimbo di sei anni cade da un palco: grave al Policlinico
  3. Trattore si ribalta in un torrente a Castellammare: giovane agricoltore in elicottero a Palermo, le sue condizioni sono gravi
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Ad Assisi gli ENPA Awards: premiato l’assessore Fabrizio Ferrandelli, c’è anche Alex Del Piero
Palermo Politica
Capizzi, al via la XII edizione di “Il tartufo tra i sapori d’autunno” dal 16 al 18 ottobre 2026
Comunicati stampa
Il guardrail trafigge l’Audi sull’A29: due feriti estratti dalle lamiere
Cronaca Trapani
Autovelox sulle autostrade siciliane dal 3 al 6 giugno: i punti monitorati
Telefonini alla guida, sosta selvaggia e zero assicurazione: raffica di multe a Palermo, oltre 600 in 5 giorni
Cronaca Palermo
Incidente tra due auto sulla SS115, traffico bloccato
Agrigento Cronaca