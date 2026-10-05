Bimbo caduto con la bici da un palco, le sue condizioni sono gravissime

Lotta per la vita in un letto d’ospedale un bambino di appena sei anni, rimasto vittima di una rovinosa caduta dalla bicicletta nel pomeriggio di sabato 3 ottobre a Patti, in provincia di Messina.

L’incidente si è verificato lungo la passeggiata Filippo Zuccarello, dove il piccolo è precipitato da una struttura modulare in legno e metallo. A causa del forte impatto, il paziente è stato prima condotto al nosocomio Barone Romeo e poi trasferito d’urgenza al Policlinico universitario Gaetano Martino della città dello Stretto, dove nella notte è stato sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia per tamponare un’estesa emorragia al cervello.

​L’operazione chirurgica, secondo quanto trapela dai sanitari, ha dato esito favorevole consentendo di riassorbire l’edema, mentre dai primi riscontri non figurerebbero danni permanenti ai tessuti cerebrali. Ciononostante, il quadro clinico complessivo resta estremamente delicato: il bambino si trova attualmente nel reparto di Terapia intensiva pediatrica, tenuto in sedazione profonda e assistito dalla respirazione artificiale, con i medici che non hanno ancora sciolto la prognosi.

​Sul fronte giudiziario, la Procura della Repubblica pattese ha subito promosso l’apertura di un fascicolo d’indagine per fare piena luce sull’accaduto e circoscrivere eventuali profili di responsabilità. Gli agenti del locale Commissariato di Polizia, su mandato della magistratura, hanno eseguito i rilievi scientifici e provveduto al sequestro cautelare del palco e delle rampe d’accesso.