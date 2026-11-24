Prosegue il lavoro di controllo e vigilanza della Polizia Municipale di Palermo sul territorio cittadino, con servizi mirati alla sicurezza della circolazione stradale, al rispetto del Codice della Strada e alla tutela della salute pubblica.

Durante la settimana dal 16 al 20 novembre, le diverse unità operative hanno effettuato una serie di interventi con apparecchiature dedicate e pattuglie sul territorio: le verifiche hanno riguardato la velocità, la regolarità della sosta, lo stato dei veicoli e il comportamento dei conducenti.

Sul piano della sicurezza stradale, due servizi condotti con il Telelaser TruSpeed, lungo viale Regione Siciliana Nord Ovest e via Libertà, hanno permesso di accertare 15 infrazioni per superamento dei limiti di velocità: 12 ai sensi dell’articolo 142, comma 8, e 3 ai sensi del comma 9 del Codice della Strada.

Di particolare rilievo l’azione di contrasto alla sosta irregolare: tre servizi con il sistema Lince Soste/Street Control, lungo il tragitto da via Strasburgo a piazza Giulio Cesare, hanno portato all’emissione di 171 sanzioni per violazione degli articoli 157 e 158 del Codice della Strada. Durante i controlli sono state inoltre accertate 17 violazioni per omessa revisione dei veicoli e 5 per mancanza di copertura assicurativa.

Un ulteriore intervento, condotto con il sistema Lince Traffic lungo viale Regione Siciliana Nord Ovest, all’altezza di via Raffaello in direzione Trapani, ha consentito di verbalizzare 366 veicoli e rilevare 399 violazioni, 16 delle quali contestate sul posto.

Sotto osservazione anche i comportamenti alla guida, che costituiscono un rischio concreto per la sicurezza stradale. Tre servizi con moto civetta, svolti nell’area compresa tra via Strasburgo e piazza Giulio Cesare, hanno portato a 11 contestazioni per uso del telefono cellulare alla guida. In ogni caso, oltre alla sanzione prevista dall’articolo 173 del Codice della Strada, è stato disposto il ritiro della patente.

Capitolo a parte per la mobilità elettrica: un servizio in via Libertà, che ha riguardato due monopattini, ha portato a due contestazioni per violazioni della legge 160/2019, con particolare attenzione agli obblighi di circolazione, assicurazione e uso del casco. A chiudere il quadro settimanale, sono state elevate ulteriori 19 violazioni del Codice della Strada, legate a diverse disposizioni in materia di revisione, documenti di guida e circolazione, assicurazione e obblighi dei conducenti.

Accanto ai controlli sulla viabilità, la Polizia Municipale ha condotto un’importante attività ispettiva a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Durante un sopralluogo nella serata di domenica in un esercizio commerciale dell’area tra piazza Don Bosco e via Massimo D’Azeglio, il personale ha trovato sugli scaffali oltre 200 chilogrammi di prodotti alimentari confezionati, messi in vendita nonostante le date di scadenza fossero ampiamente superate.

Il sequestro ha riguardato circa 205 chilogrammi di alimenti, poi avviati alla distruzione grazie a una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali, impedendone così la vendita e il consumo.

Nel corso dell’ispezione sono emerse anche gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, che hanno portato a una sanzione amministrativa di 2.000 euro. Altre sanzioni, per complessivi 2.000 euro, hanno riguardato la mancanza del previsto attestato di formazione per alimentaristi da parte del titolare e l’uso improprio del vano antibagno come deposito di alimenti, con la conseguente compromissione della normale fruibilità dei servizi igienici per i dipendenti.