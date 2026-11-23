Una domenica mattina di sport dilettantistico nel Trapanese si è trasformata in un incubo a causa della follia di un calciatore. Durante la sfida valida per la quarta giornata del campionato di Terza Categoria Sicilia tra Galactic Paolini e Athletic Partanna, disputata presso l’impianto polisportivo “Di Dia” di Marsala, un giocatore appena sanzionato con il cartellino rosso è rientrato sul terreno di gioco armato di un coltello a scatto, seminando il panico tra i presenti e aggredendo un dirigente ospite. Solo il tempestivo arrivo delle forze dell’ordine ha impedito che l’episodio degenerasse in tragedia.

L’incontro è stato definitivamente sospeso dal direttore di gara dinanzi a una situazione divenuta ormai ingovernabile e pericolosa per l’incolumità dei tesserati. Secondo quanto ricostruito e denunciato pubblicamente dalla dirigenza dell’Athletic Partanna attraverso i propri canali ufficiali, la tensione sul rettangolo verde si era fatta palpabile fin dalle prime battute di gioco. Il protagonista in negativo della vicenda, il numero 10 della formazione di casa del Galactic Paolini, aveva infatti manifestato un forte nervosismo sin dall’avvio del match, culminato poi con un fallo di reazione gravissimo: il calciatore ha colpito con dei calci un avversario mentre il gioco era fermo.

Dall’espulsione al rientro armato sul terreno di gioco

Di fronte al comportamento violento, l’arbitro ha estratto inevitabilmente il cartellino rosso nei confronti del numero 10 locale. Nella concitazione del momento, il direttore di gara ha allontanato dal campo anche il tecnico della squadra ospite, reo secondo il referto di aver fatto ingresso sul terreno di gioco, sebbene il club belicino abbia precisato che il proprio allenatore fosse “intervenuto per soccorrere il proprio calciatore” rimasto a terra dopo i colpi subiti.

Quello che sembrava un normale, per quanto spiacevole, episodio di tensione agonistica ha però assunto i contorni dell’incubo pochi istanti più tardi. Invece di rimanere negli spogliatoi a sbollire la rabbia dopo la doccia anticipata, il calciatore del Galactic Paolini è tornato verso il campo brandendo un’arma da taglio. “Il n. 10 del Paolini è tornato dagli spogliatoi impugnando un coltello a scatto, minacciando mister, dirigenti e calciatori. Dopo minuti di minacce, arriva ad afferrare per il collo un nostro Dirigente, mentre aveva ancora l’arma nell’altra mano”, si legge nella nota diffusa dall’Athletic Partanna per raccontare quei drammatici frangenti.

A evitare conseguenze ben più gravi è stata la prontezza di riflessi del vicepresidente del sodalizio ospite, che ha immediatamente contattato il numero unico di emergenza 112 richiedendo l’invio di una pattuglia al campo “Di Dia”. Le gazzelle sono giunte sul posto in pochi minuti, riportando la calma e mettendo in sicurezza i presenti. Come confermato dalla stessa società belicina, “le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, ascoltando la testimonianza del direttore di gara a conferma dei fatti e procedendo all’identificazione del n. 10 e dei presenti”.

La denuncia del club belicino e la dura condanna della LND Sicilia

Sconvolta per l’accaduto, la dirigenza dell’Athletic Partanna ha bollato l’episodio come “un fatto di inaudita gravità”, annunciando linea dura e chiarendo che “tutelerà i propri tesserati e la società in tutte le sedi opportune”, incluse le segnalazioni ufficiali agli organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio e alle autorità giudiziarie competenti affinché vengano accertate tutte le responsabilità penali e sportive.

Sulla vicenda è intervenuto con estrema fermezza anche Sandro Morgana, presidente del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, che ha espresso totale sdegno per quanto accaduto a Marsala. “Siamo di fronte a un fatto di inaudita gravità, che nulla ha a che vedere con i valori dello sport. Il calcio deve essere un luogo di aggregazione, rispetto e sana competizione, non può diventare teatro di violenza, minacce e, soprattutto, di episodi in cui si arriva a impugnare un coltello”, ha dichiarato il numero uno del calcio dilettantistico siciliano.

Morgana ha inoltre invocato pene esemplari da parte degli organi federali per estirpare simili fenomeni dai campi dell’Isola, auspicando “un intervento tempestivo, netto e concreto da parte della giustizia sportiva. Qualora le responsabilità venissero accertate, mi aspetto provvedimenti severi e l’inibizione dai campi di calcio per chi si è reso protagonista di un gesto così grave. Non possiamo tollerare che simili comportamenti trovino spazio nel nostro movimento”. Il presidente della LND Sicilia ha poi concluso ribadendo la vicinanza delle istituzioni sportive alle vittime dell’aggressione: “La Lnd Sicilia sarà sempre dalla parte di chi vive il calcio con passione, rispetto e correttezza. La violenza deve restare fuori dai nostri campi, senza eccezioni”.