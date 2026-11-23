Dal cielo con l’elicottero fino alle abitazioni, passando per negozi, scuderie e posti di controllo: 90 militari, con oltre 20 pattuglie, hanno tenuto sotto controllo i quartieri Noce e Danisinni, a Palermo, in un servizio straordinario contro l’illegalità diffusa, il traffico di stupefacenti, gli allacci abusivi e le occupazioni irregolari degli alloggi. In campo i Carabinieri della Compagnia San Lorenzo, supportati dal Nucleo Operativo e dalle Stazioni dipendenti, con il contributo delle Compagnie di Carini e Partinico, del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Palermo, dei reparti specializzati N.A.S., N.I.L. e C.I.T.E.S., del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia e del 9° Nucleo Elicotteri, insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’ASP e ai tecnici specializzati dell’Enel.

Il bilancio è di 4 arresti e diverse denunce. Durante le perquisizioni domiciliari e le verifiche condotte con i tecnici della rete elettrica, i militari hanno scoperto svariati allacci abusivi, facendo scattare le manette in flagranza per furto aggravato di energia elettrica nei confronti di tre uomini di 26, 54 e 25 anni, tutti palermitani e già noti alle forze dell’ordine; 17 invece le denunce in stato di libertà per lo stesso reato.

Il quarto arresto riguarda un 24enne palermitano, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. Nello stesso contesto operativo è stato rintracciato un 22enne di origine marocchina, destinatario di un provvedimento di espulsione e accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Trapani.

Numerose le violazioni accertate nelle quattro attività commerciali della zona finite sotto la lente di NAS e NIL: un bar-rosticceria, una macelleria, un bar-scommesse e un panificio. Il conto più pesante è quello del panificio, dove sono scattati quasi 9.700 euro di sanzioni per l’assenza di titoli autorizzativi, registrazione sanitaria e SCIA, oltre alla sospensione dell’attività dopo la denuncia del titolare, un 25enne palermitano, per la mancanza del documento di valutazione dei rischi, la mancata designazione del responsabile della sicurezza e l’impiego di lavoratori in nero.

Denunciata dal NIL anche la titolare del bar-rosticceria, una 34enne palermitana, per impianti audiovisivi installati senza autorizzazione, mentre il NAS ha contestato la non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP, sia lì sia in una macelleria gestita da un 35enne palermitano, con 2mila euro di multa per ciascuno dei due esercizi e 90 chili di alimenti sequestrati alle due attività tra carne, prodotti caseari e generi alimentari vari. Sanzionato per 1.200 euro, infine, anche un bar-scommesse riconducibile a un 55enne palermitano, per l’assenza di autorizzazioni di polizia e la mancata presentazione della quietanza sulla gestione degli apparecchi elettronici. Il totale delle sanzioni amministrative sfiora i 15mila euro.

Spazio anche alla tutela ambientale e al benessere animale: i Carabinieri del Nucleo CITES e il servizio veterinario dell’ASP hanno ispezionato un’area adibita a stalla nei pressi di piazza Danisinni, sequestrando tredici cavalli, due dei quali privi di microchip, una capra e diverse specie protette di uccelli con le relative gabbie.

Fitta, infine, la rete di posti di controllo: le pattuglie hanno identificato oltre 70 persone, controllato quasi 50 veicoli, ed eseguito 20 perquisizioni, elevando 57 contravvenzioni al Codice della Strada, in prevalenza per mancanza di copertura assicurativa, omessa revisione, guida senza patente e mancanza dei documenti di circolazione, con multe per quasi 56mila euro.