Milano – Silver Fir Capital SGR S.p.A. annuncia di essere subentrata nella gestione del Fondo Helium, fondo di investimento alternativo immobiliare proprietario del centro commerciale Etnapolis di Belpasso (Catania).

Successivamente, Silver Fir ha completato la fusione per incorporazione nel Fondo Helium di M-Core Fund I, fondo anch’esso gestito dalla SGR. Il Fondo Helium diventa così proprietario anche di Grande Cuneo, in Piemonte, e di Grande Sud, a Giugliano in Campania: due centri commerciali di primario rilievo nel panorama retail italiano, acquisiti nei mesi scorsi dal fondo incorporato.

Per conto del Fondo Helium, Silver Fir ha inoltre sottoscritto un finanziamento da 186 milioni di euro con UniCredit S.p.A., in qualità di banca finanziatrice, mandated lead arranger, underwriter, bookrunner e facility agent, e con Alpha Bank S.A., in qualità di mandated lead arranger, underwriter e bookrunner, nonché di banca finanziatrice tramite la propria succursale di Lussemburgo.

Silver Fir è stata assistita nella strutturazione dell’operazione da Gianni & Origoni, mentre le banche finanziatrici sono state assistite da Orsingher Ortu.

Etnapolis è tra i maggiori centri commerciali del Catanese e sarà l’unico della provincia collegato direttamente al centro città da una stazione della metropolitana dedicata. La struttura conta circa 70.000 mq di GLA distribuiti su 150 unità e nel 2025 ha superato i 6 milioni di visitatori, con un tasso di occupazione del 100%.

Con questa operazione Silver Fir Capital SGR consolida la propria presenza nella Sicilia orientale e prosegue la sua strategia nel retail italiano, fondata sull’acquisizione selettiva di asset core e core-plus e sulla creazione di valore nel tempo attraverso una gestione attiva.

“Etnapolis è un asset dalle prospettive solide, destinato a rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento grazie al collegamento diretto con la metropolitana di Catania. L’integrazione nel Fondo Helium, insieme a Grande Cuneo e Grande Sud, e il finanziamento ottenuto con UniCredit e Alpha Bank ci consentono di gestire il portafoglio con una struttura più efficiente e una visione di lungo periodo”, commenta Lorenzo Baroni, CEO di Silver Fir Capital SGR.