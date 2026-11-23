Un incendio ha ridotto in un cumulo di lamiere carbonizzate uno yacht lungo circa dieci metri a Partinico, in provincia di Palermo. L’imbarcazione, di proprietà di due fratelli, si trovava tirata in secco all’interno di un’area di parcheggio privata, nei pressi di una pizzeria chiusa da tempo.
Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, impegnate per diverse ore nel domare le fiamme e nel mettere in sicurezza l’intera area, scongiurando che il rogo potesse propagarsi ad altri mezzi o strutture vicine.
Una volta spento l’incendio, i pompieri hanno avviato i primi rilievi tecnici per individuare l’origine del fuoco. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, non viene esclusa la pista dolosa.
Sulla vicenda la polizia ha intanto avviato un’indagine, al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità legate al rogo.