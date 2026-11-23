Un involucro lasciato su un marciapiede di via Villaermosa ha fatto scattare ieri sera un vero e proprio allarme bomba, con la chiusura di un tratto di strada compreso tra la sede della Banca d’Italia e l’abitazione di un magistrato. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia e la squadra artificieri, allertate dalle chiamate al numero di emergenza 112 di alcuni residenti.

Il campanello d’allarme è scattato poco dopo le 20, quando — secondo quanto riferito da chi abita in zona — due giovani in sella a una e-bike sarebbero transitati proprio nei pressi del punto in cui, di lì a poco, è stato notato il pacco misterioso.

A insospettire maggiormente chi ha dato l’allerta è stata la forma dell’involucro che, a un primo sguardo, sembrava composto da un paio di barattoli di metallo affiancati. Un dettaglio che, unito alla delicatezza della zona — a ridosso della Banca d’Italia e dell’abitazione di un magistrato — ha spinto le forze dell’ordine a procedere con la massima cautela, interdicendo il tratto al transito.

Dopo un controllo più approfondito, la squadra artificieri ha stabilito che l’oggetto non nascondeva alcun pericolo: si trattava, con ogni probabilità, dell’accumulatore di un monopattino elettrico. Come previsto dalla prassi di sicurezza in questi casi, l’involucro è stato comunque fatto brillare attraverso una procedura controllata, per avere la certezza assoluta che al suo interno non vi fosse nulla di dannoso.

Restano ora da chiarire la provenienza del pacco e le ragioni per cui sia stato lasciato proprio in quel punto. Gli investigatori stanno passando al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, nel tentativo di risalire a chi lo abbia abbandonato.