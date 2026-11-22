Un’auto e diversi ciclomotori sono rimasti coinvolti in un incidente lungo la Strada Statale 188, nel tratto che collega Santa Ninfa a Gibellina. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di tre persone ferite, una delle quali in condizioni gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, incaricati di ricostruire la dinamica dello scontro, insieme a due ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure ai coinvolti. Il ferito più grave è stato stabilizzato dai sanitari prima del trasporto in ospedale.

L’impatto ha avuto ripercussioni immediate sulla viabilità: la circolazione risulta bloccata in entrambe le direzioni, con conseguenti disagi per chi percorre l’arteria che collega i due centri del Trapanese.

Al momento restano da accertare le cause precise del sinistro e il numero definitivo dei feriti coinvolti. Gli aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, non appena i rilievi dei carabinieri permetteranno di fare chiarezza sulla dinamica.