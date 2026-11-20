Due uomini di Cefalù e Lascari sono finiti sotto indagine per aver trasformato un deposito edile in una centrale dello smaltimento illegale: oltre 120 tonnellate di macerie sversate in torrenti e campagne tra le Madonie.

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nei confronti di un imprenditore 69enne di Cefalù e di un 51enne residente a Lascari. Secondo l’accusa, i due avrebbero messo in piedi una filiera abusiva per la gestione e l’abbandono di rifiuti edili, trasformando aree naturali in vere e proprie discariche a cielo aperto.

A dare esecuzione al provvedimento sono stati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cefalù, che hanno anche sequestrato in via preventiva i due siti utilizzati per lo stoccaggio illecito del materiale.

Dietro il blitz c’è un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Palermo, durata da giugno 2024 a luglio 2025. Per oltre dodici mesi gli investigatori del Commissariato di Cefalù hanno tenuto sotto controllo il territorio, anche grazie a sistemi di videosorveglianza mirati.

Il lavoro sul campo ha portato a documentare più di cento episodi di trasporto e sversamento irregolare. Il conto finale parla di oltre 120 tonnellate di rifiuti speciali da costruzione, movimentate senza alcuna autorizzazione ambientale e fuori dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Al centro del sistema, secondo la ricostruzione degli inquirenti, c’era il 69enne cefaludese, titolare di una ditta edile individuale. Il suo deposito a Cefalù era diventato, di fatto, un punto di raccolta non autorizzato dove diverse imprese locali conferivano gli scarti a condizioni più vantaggiose rispetto ai canali legali.

Da lì, con il supporto operativo del 51enne di Lascari, individuato come esecutore materiale dei trasporti, i rifiuti prendevano due strade: una zona vicino a un torrente nel territorio di Lascari e una contrada nel comune di Gratteri. In alcuni casi il materiale veniva invece ceduto ad altri operatori per riempimenti o livellamenti di terreno, sempre senza i formulari di identificazione previsti dal Codice Ambientale.

Il giudice ha disposto per entrambi l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per il 69enne si aggiunge il divieto di esercitare l’attività d’impresa legata alla ditta edile per un anno. Nello stesso procedimento risulta indagato, a piede libero, anche un terzo uomo: un 52enne della provincia di Palermo, ritenuto complice nella gestione dell’attività illecita.