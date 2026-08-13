Follia al pronto soccorso del Civico: danneggia computer e picchia i sanitari, arrestato

Ancora un caso di violenza contro il personale sanitario a Palermo. Un uomo ha distrutto computer e arredi nel pronto soccorso dell’ospedale Civico e ha poi aggredito fisicamente i medici in servizio, scatenando l’intervento dei carabinieri.

L’episodio si è verificato poco prima di mezzogiorno, quando i sanitari del reparto di emergenza hanno contattato il numero unico 112 per chiedere soccorso. A quel punto una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha raggiunto la struttura, riuscendo a immobilizzare l’aggressore prima che la situazione degenerasse ulteriormente.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di danneggiamento aggravato. Nei suoi confronti i militari hanno applicato la normativa introdotta per reprimere gli episodi di violenza ai danni di medici, infermieri e operatori sanitari, un fenomeno in aumento negli ospedali italiani. Il fermato comparirà davanti al giudice per il processo con rito direttissimo domani, giovedì 13 agosto.