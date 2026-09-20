Cronaca

Forte scossa di terremoto al largo della Sicilia, tremano le Eolie

di Redazione Web
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Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre 2026 nell’area delle Isole Eolie, in provincia di Messina. L’evento è stato localizzato alle 22:55 ora italiana (20:55 UTC) dalla Sala Sismica INGV di Roma.

L’ipocentro è stato individuato a circa 284 chilometri di profondità, con coordinate geografiche 38.6715 di latitudine nord e 14.9070 di longitudine est. Si tratta di un terremoto profondo, un dato che incide in modo determinante sulla percezione in superficie: le onde sismiche, prima di raggiungere la costa, attraversano un enorme volume di crosta e mantello, perdendo gran parte della loro energia.

Per questo motivo, a fronte di una magnitudo pari a 4.0, la scossa difficilmente è stata avvertita in modo distinto dalla popolazione. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.

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