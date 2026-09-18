Foro Italico Palermo, blitz della Municipale sui venditori ambulanti: multe per 5mila euro

Prosegue l’attività di controllo della Polizia Municipale di Palermo sulle attività di somministrazione e vendita ambulante di alimenti presenti nelle aree maggiormente frequentate della città.

Nella serata di ieri, gli agenti del Comando hanno effettuato una serie di controlli nell’area del Foro Italico, dove si concentra abitualmente un numero significativo di attività di street food.

Nel corso dell’operazione sono state riscontrate diverse irregolarità a carico di due esercenti. In particolare, è stata accertata l’occupazione abusiva di ampie porzioni di suolo pubblico, compresi gli spazi destinati alla passeggiata e il marciapiede, con occupazione anche della sede stradale.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato, a vario titolo, difformità rispetto ai titoli autorizzativi e l’assenza della documentazione HACCP prevista dalla normativa in materia di sicurezza e igiene degli alimenti.

A seguito delle violazioni riscontrate, gli agenti hanno proceduto con i sequestri previsti e hanno elevato sanzioni amministrative per un importo complessivo di quasi 5 mila euro. Per alcune delle irregolarità accertate sono state inoltre effettuate segnalazioni all’Autorità giudiziaria.

La merce e le attrezzature sottoposte a sequestro sono attualmente custodite presso il Comando di Polizia Municipale, secondo le procedure previste dalla normativa.

«I controlli della Polizia Municipale proseguono in maniera costante e continua in tutti gli ambiti di competenza – dichiara il comandante Colucciello – con particolare attenzione alla tutela della salute pubblica degli avventori e dei turisti e alla salvaguardia del decoro urbano. L’attività di vigilanza vedrà una rinnovata incisività in tutta l’area del centro cittadino, con particolare attenzione al contrasto delle forme di abusivismo che rischiano di compromettere il decoro urbano e la fruibilità degli spazi pubblici, oltre che di deturpare le bellezze di Palermo».

L’attività di controllo della Polizia Municipale proseguirà anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle aree del centro cittadino e ai luoghi caratterizzati dalla maggiore presenza di attività commerciali e di pubblico, nell’ambito delle ordinarie attività di vigilanza sul territorio.