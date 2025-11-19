CronacaIn primo piano

Palermo, 6 persone coinvolte in una rissa: sangue e coltellate in via La Lumia, c’è un ferito

Rissa violenta in via Isidoro La Lumia a Palermo. Un 42enne accoltellato e un uomo in fuga insanguinato. Indaga la polizia
di Redazione Web
Ennesima aggressione sfociata in rissa nel cuore del centro durante la tarda serata di lunedì: sei individui accalcati l’uno sull’altro vicino al dehor di un locale in via Isidoro La Lumia. Come documentato da un video, uno dei partecipanti scappa con il volto coperto di sangue; un altro, un 42enne incensurato, resta al suolo con il braccio destro lesionato da fendenti.

Successivamente si è scatenato il fuggi fuggi generale. All’arrivo della polizia, gli agenti hanno rinvenuto solo l’uomo ferito all’arto, che è stato poi medicato presso il nosocomio.

