Si scontra con un tir: Teresa Floriddia muore a 40 anni davanti marito e figli piccoli

Ha un nome la donna deceduta nell’incidente stradale avvenuto ieri a Vittoria, nel Ragusano: si tratta di Teresa Floriddia, 40 anni. La donna viaggiava a bordo di una Fiat Punto insieme al marito, alla guida del veicolo, e ai due figli minorenni, quando l’auto si è scontrata con un tir adibito al trasporto di prodotti agricoli.

L’impatto è avvenuto ieri, intorno a mezzogiorno, nella zona di contrada Fanello. Le condizioni della quarantenne sono apparse da subito molto gravi, tanto da rendere necessaria la richiesta di intervento dell’elisoccorso. Nonostante i soccorsi, Teresa Floriddia non ce l’ha fatta: è deceduta durante il trasporto in ambulanza verso il nosocomio.

La donna risiedeva insieme ai propri cari a poca distanza dal luogo del sinistro, in contrada Alcerito. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia locale di Vittoria, che ha eseguito i rilievi del caso per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro tra l’utilitaria e il mezzo pesante.

Resta alto il bilancio delle vittime sulle strade siciliane, con l’ennesimo episodio che riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale nelle zone rurali dell’Isola, spesso teatro di incidenti che coinvolgono mezzi agricoli e veicoli di passaggio.