Tragedia ad Alcamo: muore a 35 anni Miriam Benenati, lascia due figli

Una comunità intera piange la scomparsa di una giovane professionista sanitaria. Miriam Benenati, 35enne tecnico di Radiologia di Alcamo, si è spenta lo scorso 3 dicembre dopo aver lottato per dodici mesi contro una malattia che non le ha lasciato scampo.

La donna, che prestava servizio presso l’ASST Santi Paolo e Carlo del capoluogo lombardo, lascia un vuoto immenso nel cuore del marito Matteo e dei loro bambini: Maia, che ha appena compiuto 4 anni, e il piccolo Manuel di 2.

Il percorso professionale di Miriam l’aveva portata prima nell’ospedale di Gallarate, poi a Milano, dove i colleghi la ricordano come una persona dal grande spessore umano oltre che per le sue competenze tecniche. La notizia della sua morte ha colpito profondamente l’équipe dell’ospedale milanese, che ha voluto dimostrare vicinanza concreta alla famiglia attraverso una colletta online sulla piattaforma GoFundMe.

La malattia aveva bussato alla sua porta nel dicembre 2023: un carcinoma polmonare in fase avanzata con diffusione alle ossa aveva stravolto la vita della giovane mamma, senza però spezzare la sua dignità. Ora la città di Alcamo si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di profondo dolore.