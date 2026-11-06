Morto improvvisamente a 64 anni Valentino Pizzuto, attore e cabarettista palermitano

Si è spento improvvisamente a 64 anni Valentino Pizzuto, attore, comico e cabarettista palermitano che per anni ha alternato il palcoscenico al piccolo e al grande schermo.

Il suo nome è legato a «I tre e un quarto», il gruppo comico che lo ha visto protagonista insieme al fratello Fabrizio e a Sergio Vespertino. Da quella stagione Pizzuto ha costruito una carriera sempre più ampia, fatta di partecipazioni televisive e di ruoli nel cinema e nella fiction.

Tra i titoli a cui ha preso parte figurano «L’ora legale», «Il cacciatore», «Il colore del dolore», «Ultimo respiro», «Il commissario Montalbano», «Squadra Antimafia 4», «L’onore e il rispetto» e «Scacco al Re». Produzioni che hanno portato il suo volto e il suo umorismo ben oltre il pubblico dei teatri.

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Al momento della scomparsa era impegnato nel progetto «Comici in palazzo», una produzione cabarettistica ambientata in un condominio, in cui portava in scena uno dei suoi cavalli di battaglia: il personaggio di Virticchio.

Con la sua scomparsa se ne va un interprete capace di muoversi con naturalezza tra cabaret, cinema e televisione, mantenendo sempre quel tratto ironico che lo aveva reso riconoscibile fin dagli inizi.