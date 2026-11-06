Uomo investito mentre attraversa la strada: muore al Policlinico

Stava attraversando viale Gazzi, a Messina, quando ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, un’auto lo ha centrato. Vincenzo Marzocchi, 82 anni, è morto poco dopo al Policlinico.

L’impatto è avvenuto sulla corsia lato monte, all’altezza del distributore IP. Alla guida della Lancia Musa c’era un uomo di 47 anni.

Le condizioni dell’anziano sono apparse gravissime fin dai primi momenti. Soccorso dall’ambulanza, è stato portato d’urgenza al Policlinico, dove le ferite riportate nello scontro si sono rivelate fatali.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della Polizia municipale, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica. Gli accertamenti sono coordinati dal comandante Giovanni Giardina.

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Lo stesso tratto di viale Gazzi era già stato teatro di una tragedia lo scorso luglio, quando perse la vita Vincenzo La Foresta, anche lui mentre attraversava la strada.

Il dramma di ieri arriva a breve distanza da un altro lutto che ha segnato una famiglia messinese. Nei giorni scorsi è morto al Policlinico Alessandro Palmas, 61 anni, ricoverato dopo un incidente avvenuto la sera del 24 ottobre in una traversa di via Palermo.

Adesso toccherà alle verifiche della Polizia municipale chiarire la dinamica dell’impatto.