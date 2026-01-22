Piazza Magione, minorenni rubano auto ma beccati distruggono le gazzelle dei Carabinieri

Notte di tensione nel cuore della movida palermitana. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno tratto in arresto due giovani di sedici anni, entrambi con precedenti penali, colti in flagrante mentre tentavano di rubare una vettura parcheggiata in piazza Magione. Uno dei due minori è risultato essere un soggetto già sottoposto a una misura restrittiva presso una comunità di Palma di Montechiaro.

L’episodio non si è concluso con il fermo: la situazione è degenerata durante il trasferimento verso il centro di prima accoglienza del carcere Malaspina. I due adolescenti, su disposizione della Procura, hanno reagito con violenza scagliandosi contro i militari con insulti e minacce. Nella furia del momento, i giovani hanno inoltre gravemente danneggiato due delle pattuglie dell’Arma.

Oltre all’accusa di furto aggravato, per i sedicenni è scattata una denuncia per oltraggio e danneggiamento di beni dello Stato. L’auto oggetto del tentato furto è stata invece recuperata e già riconsegnata al legittimo proprietario.