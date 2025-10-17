Incendio sulla Palermo-Catania, a fuoco il rimorchio di un tir carico di vestiti: traffico bloccato e lunghe code

Un pomeriggio di paura e pesanti disagi per centinaia di automobilisti quello di oggi sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Un’alta colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, si è levata da un tir che ha preso improvvisamente fuoco mentre viaggiava in direzione del capoluogo siciliano.

L’incendio è divampato intorno alle 16:30 all’altezza del chilometro 39, nel tratto che attraversa il territorio di Campofelice di Roccella. Le fiamme, secondo le prime informazioni, si sarebbero originate dal rimorchio del mezzo pesante, che trasportava un carico di capi di abbigliamento andato completamente distrutto.

L’autista, resosi conto di quanto stava accadendo, è riuscito fortunatamente a fermare il veicolo e a mettersi in salvo, uscendo illeso dall’abitacolo prima che il rogo si estendesse.

L’allarme ha fatto scattare un imponente intervento dei soccorsi. Sul posto sono confluite ben quattro squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato senza sosta per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area. L’operazione ha richiesto la chiusura totale della carreggiata in direzione Palermo per circa due ore, mandando letteralmente in tilt la circolazione e creando lunghe code.

Insieme ai pompieri, sono intervenuti il personale dell’Anas e le pattuglie delle Forze dell’Ordine, che hanno gestito la complessa situazione della viabilità e garantito la sicurezza degli altri utenti della strada. Solo intorno alle 18:35, una volta spento l’incendio e rimosso il veicolo, il tratto autostradale è stato riaperto al traffico, sebbene la circolazione sia tornata alla normalità solo lentamente. Al momento sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica e le cause che hanno scatenato l’incendio.