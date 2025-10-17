Cronaca

Misilmeri, perde il controllo del camion e finisce fuori strada in zona Coda di Volpe

di Redazione Web
lettura in 2 minuti
Mattinata di spavento ma, fortunatamente, senza gravi conseguenze per le persone, lungo la Palermo-Agrigento, nel tratto che collega Misilmeri e Bolognetta. Un autoarticolato, per cause ancora in fase di accertamento, ha sbandato improvvisamente finendo la sua corsa fuori dalla carreggiata, in una scarpata adiacente.

L’incidente si è verificato nella nota zona di “Coda di Volpe”, un tratto di strada che in passato è stato teatro di altri incidenti l. L’uomo alla guida del mezzo pesante ha perso il controllo del veicolo, che è diventato ingovernabile per poi arrestarsi bruscamente sul terreno sottostante la sede stradale.

Nonostante la dinamica potenzialmente pericolosa e l’impatto visivo notevole, il conducente è uscito dall’abitacolo praticamente illeso, sebbene visibilmente scosso per l’accaduto. Non si sono registrati feriti né sono stati coinvolti altri veicoli.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Misilmeri per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per garantire la sicurezza dell’area. Insieme a loro, sono giunte le squadre dell’Anas, che si sono messe subito al lavoro per gestire la viabilità, inevitabilmente rallentata, e per coordinare le complesse operazioni di recupero e rimozione del tir. La circolazione ha subito alcuni disagi, ma si lavora per ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.

