Forte ondata di maltempo in arrivo in Sicilia, preallerta della Protezione Civile

Il dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato un preallerta per l’intera isola in vista di un sensibile peggioramento delle condizioni meteorologiche. A partire dalle prime ore di lunedì 19 gennaio, la Sicilia sarà colpita da una forte ondata di maltempo caratterizzata da venti di burrasca provenienti dai quadranti orientali.

Le previsioni indicano raffiche intense di Levante e Scirocco che colpiranno con particolare violenza i versanti costieri. Massima attenzione è rivolta alla fascia ionica, dove sono attese mareggiate di forte intensità. Le autorità raccomandano prudenza in prossimità di spiagge, porti e moli, dove il moto ondoso potrebbe causare disagi e pericoli.

In attesa degli avvisi ufficiali di criticità, la Protezione Civile ha già invitato i Sindaci e i responsabili locali a preallertare le strutture operative. Tra le direttive principali figurano:

* Il monitoraggio di sottopassi, torrenti e pendii a rischio idrogeologico.

* Il controllo della stabilità di alberi, cartelloni pubblicitari e tralicci sollecitati dal vento.

* L’attivazione dei Centri Operativi Comunali (COC) e delle associazioni di volontariato per il pronto impiego.

Si invitano i cittadini a informarsi sui punti di rischio del proprio territorio e a limitare, laddove possibile, gli spostamenti non necessari durante il picco del maltempo. È fondamentale evitare di sostare in aree vulnerabili o in prossimità di strutture temporanee che potrebbero non resistere alle raffiche di vento.

La nota della Protezione civile

Preallertamento per condizioni meteo avverse – Ai Sindaci, e ai Responsabili di Protezione Civile. Dalle prime ore di lunedì 19 gennaio e per martedì, è prevista una fase di maltempo di forte intensità, caratterizzata da venti forti o di burrasca dai quadranti orientali (Levante e Scirocco), precipitazioni abbondanti (in particolare sull’area fra Etna e Peloritani) e mareggiate di forte intensità, in particolare lungo le coste ioniche.

Nelle more dell’emissione degli Avvisi meteo ufficiali, si ritiene necessario un allertamento preventivo di tutte le strutture operative per un’adeguata preparazione per possibili emergenze per severi eventi idrogeologici avversi.

Si raccomanda pertanto di attivare con immediatezza la preparazione delle proprie strutture operative e la verifica e predisposizione dei possibili interventi, con particolare riferimento a: -punti critici soggetti a rischio idrogeologico (sottopassi, pendii, impluvi, torrenti, attraversamenti stradali, ecc.), con rimozione di eventuali ostruzioni e predisposizioni di interdizioni; -cartellonistica pubblicitaria e segnaletica stradale; -alberature, pali e tralicci; -coperture leggere e strutture temporanee; -strutture temporanee e infrastrutture esposte a possibili mareggiate. Si invita inoltre a: -allertare il personale comunale e le Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile per un eventuale pronto impiego; -predisporre il presidio dei punti a rischio e l’apertura dei COC; -informare la popolazione sui principali punti di rischio e sui comportamenti precauzionali da adottare raccomandando di evitare spostamenti o permanenze in aree a rischio -mantenere costanti collegamenti con le Sale Operative dei Vigili del Fuoco, del 118, della Protezione Civile, del CFRS e con le Prefetture competenti.

Nelle more dei dovuti aggiornamenti previsionali, si confida nella massima attenzione e collaborazione. COCINA.