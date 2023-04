Violenta tempesta su Bergamo, paura per i passeggeri dei voli Ryanair da Trapani e Palermo

Momenti di paura ieri sera per i passeggeri dei voli Ryanair partiti da Trapani e Palermo diretti a Bergamo. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, con una violenta tempesta sull’aeroporto di Orio al Serio, i due aerei non sono riusciti ad atterrare e sono stati dirottati sull’aeroporto di Caselle a Torino dopo oltre due ore di volo.

Grande preoccupazione tra i passeggeri, rimasti senza notizie per diverso tempo. Il volo da Trapani, dopo aver sorvolato la zona di Parma in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo, si è diretto su Torino. Stessa sorte per il velivolo proveniente da Palermo, atterrato anch’esso a Caselle poco dopo.

In totale, sono stati quattro i voli Ryanair dirottati ieri sera sull’aeroporto torinese a causa del maltempo: oltre a quelli da Trapani e Palermo, anche quelli provenienti da Cagliari e Dublino. Undici gli aerei che non sono riusciti ad atterrare a Bergamo per le avverse condizioni meteo e sono stati spostati su altri scali, tra cui Torino, Malpensa, Verona e Bologna.

Disagi e ritardi, oltre al comprensibile spavento tra i passeggeri, che hanno potuto raggiungere le loro destinazioni solo con pesanti ritardi e dopo un viaggio decisamente movimentato. La situazione è lentamente tornata alla normalità con il miglioramento delle condizioni atmosferiche nella notte.